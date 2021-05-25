Актриса Эмма Стоун назвала дочь в честь бабушки

https://static.news.ru/photo/32f1d42a-bd6e-11eb-a271-96000091f725_660.jpg Эмма Стоун Фото: dailyemmastone/twitter.com

Американская актриса Эмма Стоун растрогала поклонников, назвав дочку в честь её бабушки Джин Луизы. Копия свидетельства о рождении дочери звезды «Ла-Ла-Ленда» и «Круэллы» попала в руки журналистов из TMZ.

По данным портала, малышку назвали Луиза Джин Маккери. У самой актрисы, к слову, аналогичное второе имя. Из документа также стало известно , что Стоун родила в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Эмму Стоун по праву можно считать одной из самых скрытных знаменитостей. В сентябре прошлого года стало известно, что звезда тайно вышла замуж и забеременела. Избранником актрисы стал режиссёр Дэйв Маккери, с которым они познакомились во время съёмок шоу вечернего комедийного шоу Saturday Night Live в 2016 году. Кроме того, пара вместе работала над съёмками скетча Wells for Boys, однако об их романе ничего не было известно несколько лет.

Дочь актрисы родилась 13 марта текущего года, однако информация просочилась в СМИ только спустя почти две недели. Это первый ребёнок знаменитости.

Актриса Эмма Стоун известна по таким фильмам, как «Отличница лёгкого поведения», «Бёрдмэн», «Эта дурацкая любовь», «Прислуга», «Ла-Ла Ленд» и «Круэлла», которая выйдет 3 июня текущего года. В 2017 году она была признана самой высокооплачиваемой актрисой с доходом в $26 млн.