Звезда «Ла-Ла Ленда» забеременела и тайно вышла замуж

Американская актриса Эмма Стоун тайно вышла замуж и забеременела. Сообщения об этом появились в западных СМИ.
31-летнюю обладательницу «Оскара» и целого ряда других престижных наград за роль в фильме «Ла-Ла Ленд» и её 35-летнего возлюбленного — продюсера и режиссёра Дэйва Маккери — заметили с одинаковыми золотыми кольцами на руках во время прогулки по Лос-Анджелесу. На Стоун также был надет мешковатого вида комбинезон, под которым угадывался слегка округлившийся живот,
Эмма Стоун известна по таким фильмам, как «Отличница лёгкого поведения», «Бёрдмэн», «Эта дурацкая любовь», «Прислуга», «Ла-Ла Ленд». В 2017 году она была признана самой высокооплачиваемой актрисой с доходом в $26 млн.
О помолвке с Маккери Стоун объявила в декабре 2019 года. Свадьба должна была состояться в Лос-Анджелесе. Однако в марте, как писал NEWS.ru, церемония бракосочетания была отменена из-за пандемии коронавируса и введённого в городе карантина.
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