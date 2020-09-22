Звезда «Ла-Ла Ленда» забеременела и тайно вышла замуж

https://static.news.ru/photo/94a8a176-fcda-11ea-aeca-fa163e074e61_660.jpg Дэйв Маккери и Эмма Стоун Фото: Ariana Ruiz/Pi/Global Look Press

Американская актриса Эмма Стоун тайно вышла замуж и забеременела. Сообщения об этом появились в западных СМИ.

31-летнюю обладательницу «Оскара» и целого ряда других престижных наград за роль в фильме «Ла-Ла Ленд» и её 35-летнего возлюбленного — продюсера и режиссёра Дэйва Маккери — заметили с одинаковыми золотыми кольцами на руках во время прогулки по Лос-Анджелесу. На Стоун также был надет мешковатого вида комбинезон, под которым угадывался слегка округлившийся живот, сообщает Lenta.ru.

Эмма Стоун известна по таким фильмам, как «Отличница лёгкого поведения», «Бёрдмэн», «Эта дурацкая любовь», «Прислуга», «Ла-Ла Ленд». В 2017 году она была признана самой высокооплачиваемой актрисой с доходом в $26 млн.

О помолвке с Маккери Стоун объявила в декабре 2019 года. Свадьба должна была состояться в Лос-Анджелесе. Однако в марте, как писал NEWS.ru, церемония бракосочетания была отменена из-за пандемии коронавируса и введённого в городе карантина.