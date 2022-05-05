Заявившего о пропаже жены жителя Колпино заподозрили в расчленении супруги

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Полиция задержала 43-летнего мужчину из района Колпино Санкт-Петербурга, который обратился с заявлением о пропаже жены, сообщили «Невским Новостям» в пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу. Останки женщины нашли в лесополосе, а мужа заподозрили в убийстве супруги и расчленении её тела.

Подозреваемый 22 февраля 2022 года в квартире одного из домов в городе Колпино в ходе ссоры совершил убийство своей жены, после чего вывез тело потерпевшей на территорию Гатчинского района Ленинградской области, где расчленил его в лесном массиве, — описали версию следствия в ведомстве.

Ранее сообщалось, что замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» убил и расчленил жену, а затем придумал историю про её исчезновение. Мать шестилетней девочки была мертва почти полгода, и всё это время супруг разыгрывал историю с её отъездом в Дубай.

Как писал NEWS.ru, жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. К такому выводу в феврале 2021 года пришёл Консорциум женских неправительственных объединений. Правозащитники считают, что на ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но он всё ещё не принят.