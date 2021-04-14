Задержанный за убийство вора в законе Рыжего раскрыл мотивацию преступления

https://static.news.ru/photo/4cf147de-9dca-11eb-924d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина по имени Матлаб Султанов, которого задержали по подозрению в убийстве вора в законе Алика Рыжего (он же Али Гейдаров) раскрыл мотивы своего поступка. По словам предполагаемого стрелка, криминальный авторитет когда-то нанёс оскорбление его матери.

Преступление произошло 12 апреля в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Неизвестный пришёл туда и произвёл в Али Гейдарова несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых тот скончался на месте. Преступник скрылся. Инцидент произошёл в доме, где жил вор в законе. Он приходил в фитнес-клуб заниматься с охраной.

Позднее убийца был задержан. Он сам отрицает, что совершил преступление за деньги. Как считает следствие, в устранении вора в законе мог быть заинтересован криминального авторитета Надира Салифова Намик Бакинский. В частности, он мог заказать Рыжего, так как считал его причастным к убийству своего родственника, указанного выше. Ещё одним мотивом могли стать претензии Гейдарова на контроль овощных рынков в Москве.

Однако задержанный Султанов утверждает, что убил Рыжего из-за оскорблений в адрес матери, пишет «Коммерсант».

Как ранее передавал NEWS.ru, стрелок является тихим и спокойным человеком. Так мужчину, застрелившего криминального авторитета в столице, охарактеризовали его соседи.