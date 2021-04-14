16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Соседи назвали убийцу вора в законе Рыжего тихим и спокойным человеком

08:36, 15 апреля 2021
Фото: СК РФ

Убийца вора в законе Алика Рыжего (он же Али Гейдаров) является тихим и спокойным человеком. Так мужчину, застрелившего криминального авторитета в столице, охарактеризовали его соседи.

Преступление произошло 12 апреля в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Неизвестный пришёл туда и произвёл в Али Гейдарова несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых тот скончался на месте. Преступник скрылся. Инцидент произошёл в доме, где жил вор в законе. Он приходил в фитнес-клуб заниматься с охраной.

Позднее убийца был задержан. Он сам отрицает, что совершил преступление за деньги. Соседи злоумышленника в разговоре с журналистами подчеркнули, что он в столице живёт в квартире с девушкой. Они заселились примерно четыре месяца назад. С другими жильцами пара практически не общалась, кроме приветствий при встрече. Мужчина с девушкой не устраивали у себя шумных гулянок и вообще жили очень тихо.

Соседка убийцы по лестничной клетке сказала, что он похож на «человека, который не отсюда», видимо, намекая на этническое происхождение мужчины.

Ничем не выделялся. С девушкой жил, парой вроде были. Тихие обычные ребята. Очень редко их было видно, — цитирует женщину Пятый канал.

Как ранее передавал NEWS.ru, адвокат Сергей Жорин рассказал подробности об эпизодах, которые предшествовали убийству криминального авторитета Али Гейдарова, также известного как Альберт Рыжий.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео