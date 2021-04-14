Соседи назвали убийцу вора в законе Рыжего тихим и спокойным человеком

https://static.news.ru/photo/aa32f9d2-9dad-11eb-8ee5-96000091f725_660.jpg Фото: СК РФ

Убийца вора в законе Алика Рыжего (он же Али Гейдаров) является тихим и спокойным человеком. Так мужчину, застрелившего криминального авторитета в столице, охарактеризовали его соседи.

Преступление произошло 12 апреля в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Неизвестный пришёл туда и произвёл в Али Гейдарова несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых тот скончался на месте. Преступник скрылся. Инцидент произошёл в доме, где жил вор в законе. Он приходил в фитнес-клуб заниматься с охраной.

Позднее убийца был задержан. Он сам отрицает, что совершил преступление за деньги. Соседи злоумышленника в разговоре с журналистами подчеркнули, что он в столице живёт в квартире с девушкой. Они заселились примерно четыре месяца назад. С другими жильцами пара практически не общалась, кроме приветствий при встрече. Мужчина с девушкой не устраивали у себя шумных гулянок и вообще жили очень тихо.

Соседка убийцы по лестничной клетке сказала, что он похож на «человека, который не отсюда», видимо, намекая на этническое происхождение мужчины.

Ничем не выделялся. С девушкой жил, парой вроде были. Тихие обычные ребята. Очень редко их было видно, — цитирует женщину Пятый канал.

Как ранее передавал NEWS.ru, адвокат Сергей Жорин рассказал подробности об эпизодах, которые предшествовали убийству криминального авторитета Али Гейдарова, также известного как Альберт Рыжий.