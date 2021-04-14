Адвокат рассказал о событиях перед убийством вора в законе в Москве

https://static.news.ru/photo/aa25a8fa-a8fc-11ea-8e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Сергей Жорин рассказал подробности об эпизодах, которые предшествовали убийству криминального авторитета Али Гейдарова, также известного как Альберт Рыжий.

Али Гейдаров был застрелен в жилом комплексе бизнес-класса «Алые паруса» во время занятий на кардиотренажёре в спортзале. В эфире Пятого канала Жорин отметил , что Рыжий занимался спортом в зале за несколько часов до появления фото. В результате происшествия никто больше не пострадал.

При этом жители комплекса неоднократно видели Гейдарова с многочисленной охраной, что вызывало опасения у людей.

Такое количество охраны мы не видели давно и сделали вывод, что если человека охраняют так серьёзно, то, наверное, у него действительно был повод опасаться за свою жизнь и здоровье, — подчеркнул Жорин.

При этом местные жители были уверены, что вероятное покушение на Гейдарова может закончиться массовой гибелью людей.

Мы надеялись, что лица, которые охотятся, возможно, за этим человеком, не будут покушаться на него с использованием взрывчатки, — признался адвокат.

Ранее предполагаемый убийца вора в законе Альберта Рыжего был задержан. Об этом писал NEWS.ru.

В июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.