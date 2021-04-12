Неизвестный застрелил посетителя столичного фитнес-клуба

https://static.news.ru/photo/f88a9366-9b95-11eb-b704-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В понедельник, 12 апреля, неизвестный застрелил посетителя одного из фитнес-клубов на территории Москвы. Мужчина скончался от полученных огнестрельных ранений на месте. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об этом в разговоре с журналистами рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По её словам, убийство произошло в фитнес-клубе, расположенном в столице на Авиационной улице.

Неизвестный днём пришёл в заведение и произвёл в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествия, после чего скрылся, — приводит сообщение Ивановой РИА Новости.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По факту совершённого преступления были возбуждены уголовные дела. Злоумышленника обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия.

Как ранее передавал NEWS.ru, полицейские в Ленобласти задержали двоих молодых людей из Волховского района, подозреваемых в издевательствах над подростком. По данным силовиков, они в ходе конфликта выстрелили в потерпевшего из пневматического пистолета, избили его, облили стеклоочистителем и подожгли.