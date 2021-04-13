Задержан предполагаемый убийца вора в законе Альберта Рыжего

https://static.news.ru/photo/da45b5cc-9cec-11eb-bcc5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве вора в законе Али Гейдарова, который известен как Альберт Рыжий. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на СК РФ.

Для задержания подозреваемого были задействованы силы столичного главка СК РФ, ФСБ РФ и МВД. Его личность и местонахождение были установлены в минимальные сроки.

В настоящее время в жилище подозреваемого проводятся обыски. В скором времени предполагаемого преступника доставят в подразделение ГСУ СК для допроса.

12 апреля неизвестный пришёл в фитнес-клуб на северо-западе Москвы и произвёл в Али Гейдарова несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых тот скончался на месте. Преступник скрылся. Инцидент произошёл в доме, где жил вор в законе — он приходил в фитнес-клуб заниматься с охраной.

Ранее источник в правоохранительных органах раскрыл подробности гибели Альберта Рыжего. Он рассказал, что из его головы криминалисты извлекли пять пуль. Предполагаемый убийца, убегая, бросил рюкзак, в котором находились пистолет-пулемёт «Скорпион» и два заряженных магазина с разными патронами, писал NEWS.ru.