Пять пуль в голову: стали известны подробности убийства вора в законе

https://static.news.ru/photo/eb8be13c-9c31-11eb-8411-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В фитнес-клубе элитного ЖК «Алые Паруса» в Москве 12 апреля застрелили петербургского вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). По данным источника в правоохранительных органах, из его головы криминалисты извлекли пять пуль.

Из головы жертвы извлекли пять пуль, — сообщил «Пятому каналу» информированный источник.

Предполагаемый убийца, убегая, бросил рюкзак, в котором находились пистолет-пулемёт «Скорпион» и два заряженных магазина с разными патронами. Также следователи обнаружили водительское удостоверение, два телефона и удостоверение беженца.

Для поимки преступника введён план «Сирена».

Как писал NEWS.ru, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что неизвестный днём пришёл в фитнес-клуб и произвёл в Али Гейдарова несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых тот скончался на месте. Преступник скрылся. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По факту совершённого преступления были возбуждены уголовные дела. Злоумышленника обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия.

Позднее в Сети появилось видео, на котором запечатлён момент совершения преступления. На кадрах видно, как убийца производит два выстрела. Второй — по уже упавшему мужчине. После этого другие посетители фитнес-клуба начинают убегать. Сам киллер берёт с собой красный рюкзак и успевает скрыться.

Спортзал расположен в доме, где жил убитый. Он приходил заниматься туда с охраной.