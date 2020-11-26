Задержанного ректора-мошенника из Якутии исключили из «Единой России»

https://static.news.ru/photo/93c107c6-3083-11eb-8139-fa163e074e61_660.jpg Иван Слепцов Фото: yakut.er.ru

Задержанного ректора Арктического государственного агротехнического университета в Якутии Ивана Слепцова исключили из партии «Единая Россия». Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службы регионального отделения партии.

Ранее стало известно, что Слепцова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, за четыре года университетом, который возглавляет депутат Иван Слепцов, было получено более 250 млн рублей для обучения 136 студентов, которые в реальности в вузе не только не учились, но и не поступали в него.

В исполкоме партии подчеркнули, что каждый раз, когда по кому-то из членов структуры начинают работать следователи, происходит приостановление членства в партии.

Состоялось заседание президиума регионального политического совета «Единой России», на котором был решён вопрос о приостановлении членства в партии Ивана Ивановича Слепцова и его вывод из политического совета, — говорится на сайте регионального отделения партии.

Как ранее передавал NEWS.ru, Следственный комитет России заподозрил налоговых работников Самарской области, а также их бывших коллег совместно с силовиками в создании крупнейшей в России площадки по уходу от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).