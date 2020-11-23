СК РФ заподозрил налоговиков в Самаре в создании ОПГ

https://static.news.ru/photo/c183e99a-2e16-11eb-946f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России заподозрил налоговых работников Самарской области, а также их бывших коллег совместно с силовиками в создании крупнейшей в России площадки по уходу от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Следствие полагает, что ОПГ, созданная налоговиками, обслуживала подрядчиков крупных госкорпораций и компаний по всей стране. По факту деятельности ОПГ возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий; до четырех лет лишения свободы), сообщает РБК.

Источник издания заявил, что полиция провела обыски в межрайонной инспекции № 2 по Самарской области в Тольятти. Обыски прошли также дома у налоговых сотрудников, добавил он. Всего ОПГ помогла компаниям уйти от налогов на 4,4 млрд рублей.

Как сообщал NEWS.ru, ранее силовики задержали руководителей Нижегородской водоканала. По версии правоохранителей, они могут быть причастны к созданию организованной преступной группы, получению взятки и покушению на мошенничество.

Незадолго до этого сотрудники Росгвардии, ФСБ и полиции задержали восемь участников организованной преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов в России.