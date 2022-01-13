Юрист рассказал, что грозит полицейским после убийства девочки в Костроме

Полицейские могут получить до пяти лет колонии за халатность после убийства девочки в Костроме, сообщил начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков изданию Lenta.ru. Уголовное дело в отношении сотрудников возбудили в связи с тем, что они, по данным следствия, не проследили за освободившимся из колонии педофилом, который является одним из обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки.

Юрист уточнил, что халатностью считается бездействие или невыполнение профессиональных обязанностей, которое вызвало тяжкие последствия.

Наказание за халатность я бы не сказал что строгое — до пяти лет. По этой статье увольняют. Сотрудник не может быть на службе, если он судим, и дальше он не сможет занимать никакие должности в органах, — сказал Гришаков.

4 января 44-летний Денис Г. и его сожитель, 24-летний Вадим Б., похитили девочку, изнасиловали её и убили. Злоумышленники планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву и тогда решили похитить девочку. Ребёнка они увидели возле культурного центра на улице Северной Правды, куда девочка вышла на несколько минут, пока её мать убирала помещение после новогодних праздников.

Тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. Преступники нанесли ей множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Мужчины признались в преступлении. Следователи предъявили им обвинение в убийстве, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка.