Задержанным за убийство пятилетней девочки предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение двум жителям Костромы по делу об убийстве пятилетней девочки. Мужчины обвиняются также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка, сообщила пресс-служба главка СК РФ по Костромской области.

Руководителем следственной группы — следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Костромской области ранее судимым 45-летнему и 24-летнему подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, п. п. «в, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, п.п. «в, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ соответственно, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда её забрали двое мужчин. Злоумышленники планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву. Они состояли в гомосексуальных отношениях. Один из мужчин хотел «подарить» похищенного мальчика своему партнёру «для сексуальных утех». Они неделю искали ребёнка в возрасте примерно 12 лет в микрорайоне Черноречье, в том числе и возле школ.

Мальчика злоумышленники так и не нашли, тогда решили похитить девочку. Ребёнка они увидели возле культурного центра на улице Северной Правды, куда девочка вышла на несколько минут, пока её мать убирала помещение после новогодних праздников.

Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. Преступники нанесли ей множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Подозреваемые были задержаны и признались в совершении преступления.