Задержанные за убийство девочки в Костроме планировали похитить мальчика
Задержанные за убийство пятилетней девочки в Костроме планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные первичного допроса подозреваемых.
Как уточняется, задержанные по подозрению в убийстве 44-летний педофил-рецидивист Денис Г. и его напарник 24-летний Вадим Б. состояли в гомосексуальных отношениях.
Рецидивист хотел
В Сети был опубликован фрагмент допроса подозреваемых.
Как сообщалось ранее, 4 января 2022 года ребёнка похитили во время прогулки двое мужчин. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий.
Преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Подозреваемые в убийстве задержаны. Они признались в совершении преступления, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.