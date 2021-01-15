Восстановлена картина убийства любовницы экс-главы Раменского района

https://static.news.ru/photo/b7cd8e24-580f-11eb-a452-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosobl.sledcom.ru

Следователи установили все обстоятельства уголовного дела в отношении экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей любовницы, зампреда Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Для восстановления картины преступления были задействованы статисты и криминалисты-консультанты.

Преступление было совершено в ночь на 2 мая 2019 года. Сотрудники СКР пришли к выводу, что Исаенкова сидела за рулём своего автомобиля, припаркованного в лесополосе. Сидевший рядом Кулаков в ходе разгоревшегося между ними конфликта нанёс женщине сильный удар в лицо, что стало причиной кровотечения из носа. После этого он перетащил любовницу на заднее сидение и там задушил. Сменив одежду на убитой, чиновник уложил её тело на пол автомобиля и отправился домой.

На следующий после убийства день, Кулаков приехал на квартиру, снимаемую для встреч с Исаенковой и уничтожил все отпечатки и выбросил вещи. Некоторое время спустя он написал заявление об увольнении с занимаемой должности и собирался уехать в Белоруссию.

Расследование дела завершено. Оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, сообщает «Росбалт». Издание отмечает, что все улики против Кулакова косвенные, а сам он свою вину не признаёт. Его жена, а также консьержка дома, где проживает чиновник, уверяют, что в ночь убийства он из квартиры не выходил.

Как писал NEWS.ru, анонимный источник сообщил следствию, что Исаенкова якобы нашла компромат на человека со связями в криминальном мире и это послужило поводом для убийства. Неизвестный мужчина сообщил, что знает имя убийцы, однако боится называть его из-за опасения за свою жизнь.