В России зафиксировали новые виды мошенничества на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/6c92986e-9375-11ea-abba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

На фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в России появились новые виды мошенничества. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.

По его словам, злоумышленники используют распространение коронавируса в корыстных целях. Так, например, некоторые аферисты узнают реквизиты банковских карт граждан под предлогом выплаты несуществующих финансовых компенсаций за ущерб во время пандемии. Кроме того, мошенники предлагают по телефону или в Сети купить «тесты» на выявление COVID-19 или же лекарства от вируса.

Третьи продают через сеть интернет разрешения на передвижение по региону, которые на самом деле оформляются совершенно бесплатно. Правоохранители рекомендуют россиянам быть внимательными и не доверять звонкам с незнакомых номеров, перепроверять информацию, — цитирует Валяева РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в Банке России считают, что после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в стране может произойти всплеск активности мошенников.