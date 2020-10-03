В Петербурге зарезали и задушили водителя автобуса

https://static.news.ru/photo/d75e56f4-0618-11eb-831c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Санкт-Петербурга было обнаружено тело водителя автобуса. По имеющейся информации, мужчину зарезали и задушили. Об этом 4 октября журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело обнаружили в квартире одного из домов на улице Турку. На нём нашли повреждения на шее. Кроме того, у водителя были изрезаны руки.

Источник сообщил, что, как предполагает полиция, убитого резали и душили проводом. По подозрению в убийстве уже задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 45-летний безработный россиянин и 36-летний иностранец.

Их мотивы пока неизвестны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники следственного отдела по городу Серпухов ГСУ СК РФ по Московской области предъявили обвинение 30-летнему мужчине, подозреваемого в убийстве его 91-летней бабушки.