В Орле задержали валютных мошенников

https://static.news.ru/photo/528cfdee-7744-11ea-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух мошенников. Они предстанут перед судом в Орловской области.

Двое граждан из государства, расположенного в Центральной Африке, обратились к владельцу одного из ресторанов. Они предложили ему $100 тысяч для расширения бизнеса в обмен на долю. Однако с деньгами возникла небольшая проблема. По словам мужчин, их купюры были покрыты чёрной краской. Для её устранения необходимо было приложить купюры того же номинала и обработать их специальным химическим раствором.

На следующую встречу владелец ресторана принёс $34 тысячи настоящих купюр. Он проследовал инструкциям мошенников и поместил деньги в свёрток с фальшивками. Однако уроженцы Центральной Африки незаметно подменили пакеты. Они попросили владельца не открывать пакет в течение нескольких часов.

Когда иностранцы покидали заведение, их задержали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент против них возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

NEWS.ru писал ранее, что в России из-за пандемии коронавируса появился новый вид мошенничества.