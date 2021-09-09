В Москве стало меньше убийств, но больше изнасилований

Количество изнасилований в Москве с января по август 2021 года увеличилось на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом значительно снизилось число убийств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

В общей сложности с января по август было зарегистрировано 95,9 тысячи преступлений, что на 1,1% меньше 2020 года. На 26,9% стало меньше разбоев, на 26,3% меньше грабежей. Число убийств снизилось на 21,2%, на 4,2% уменьшилось число преступлений в общественных местах.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что за последние три года количество преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 11,8%, число преступников, ранее привлекавшихся к ответственности за сексуальное насилие над детьми, также увеличивается с каждым годом.

По её словам, сейчас разрабатывается федеральная стратегия комплексной безопасности детства, которая предусматривает в том числе обучение детей правильному поведению. При этом законопроект, который предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, призванные повысить защищённость детей, находится на рассмотрении в Госдуме с 2018 года, но до сих пор не принят.