В Чите будут судить мужчину за изнасилование девушки 23 года назад

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В Чите будут судить 50-летнего гражданина Таджикистана за изнасилование 17-летней 23 года назад, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкальского края. Дело передано в суд, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина, зная о несовершеннолетии девушки, изнасиловал её в жилом вагончике садового участка в дачном кооперативе Читы. Его задержали, провели экспертизу, и подозреваемый, находившийся под подпиской о невыезде, сбежал.

Он был в розыске более 20 лет, изменил паспортные данные, но в январе 2022 года его личность установила полиция Кемеровской области. Задержанного доставили в Читу, где суд заключил его под стражу.

9 января суд в Саратове приговорил к шести годам тюрьмы экс-полицейского, который изнасиловал и избил 18-летнюю девушку на своём рабочем месте по просьбе знакомого. Он совершил преступление из-за конфликта потерпевшей с женой его товарища.

14 февраля сообщалось, что суд в Брянской области рассмотрит дело депутата, подозреваемого в половом сношении с малолетними и несовершеннолетними девочками, а также в вовлечении их в занятие проституцией. По данным следствия, обвиняемый вcтупал в половую связь с испытывавшими материальные трудности девочками и платил им за это.