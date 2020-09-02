В Башкирии задержали убийц 100-летнего ветерана ВОВ

https://static.news.ru/photo/2decbbd6-ecf2-11ea-99d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, убивших 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова.

Преступление было совершено 9 июля. Злоумышленники совершили разбойное нападение и убили ветерана. Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено в частном доме в селе Леуза Кигинского района.

Преступники сначала ударили ветерана тупым предметом по голове. Затем его подвергли пыткам, вымогая деньги. Из дома Несмеянова после убийства бандиты вынесли миллион рублей.

Источник в администрации Кигинского района рассказал журналистам, что преступников задержали. Один из них — уроженец соседней области, а вторым оказался житель Башкирии — бывший силовик. У мужчин изъяли часть похищенного, передаёт ProUfu.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, Несмеянов жил один в частном доме. Об этом рассказал глава населённого пункта Альберт Фатыхов.

По его словам, Несмеянова часто навещали дети и соседи. Кроме того, за пожилым мужчиной закрепили социального работника. Фатыхов подчеркнул, что Несмеянов был очень умным и начитанным человеком.