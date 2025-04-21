В Ростове-на-Дону сбежавшая из дома 19-летняя девушка Сона обвиняет своего отца в угрозах изнасилованием. По ее словам, папа и его супруга изводили ее на протяжении десяти лет. NEWS.ru раскрывает подробности ситуации.
«Не посмотрю, что ты моя дочка»
Telegram-канал Don Mash опубликовал аудиозапись, на которой мужчина угрожает изнасиловать свою дочь, в случае если она продолжит обличать его насилие в социальных сетях и СМИ. По данным канала, голос на записи принадлежит жителю Ростова-на-Дону Варужану Хачатряну. Его 19-летняя дочь Сона ранее рассказала журналистам, что отец и мачеха издевались над ней на протяжении десяти лет.
«Я [изнасилую] тебя. Не посмотрю, что ты моя дочка, что вырастил тебя. Услышала? Это блогерство я тебе в жопу засуну. <...> Дочь проститутки! Всю грязь твою вылью, всю интимную жизнь. Не делай, чтобы я грязь твою вылил», — говорится в переводе аудиозаписи, опубликованной в Сети.
На записи мужчина говорит, что опубликует голые фотографии своей дочери. Откуда у него эти кадры, не уточняется. Сона сбежала из дома и обратилась в полицию.
«Психологически нездоровый человек»
До публикации этого отрывка аудиосообщения в Сети появилась реакция Соны на поиски, которые организовал ее отец. В соцсетях мужчина публикует ориентировки на дочь, но девушка утверждает, что с ней все в порядке.
«Меня не похитили. Я ушла из дома по своей воле, так как дома отец и его жена меня систематически избивали, не выпускали из дома, ущемляли мои права и не давали учиться. Не поддавайтесь манипуляциям отца. Их отношение к миру и детям совсем не такое, какое они показывают на видео. Мой папа психологически нездоровый человек, и это не связано со смертью моего братика Давидика», — сказала девушка на видео.
Отец и мачеха обвиняли девочку в смерти младшего брата от лейкемии, утверждая, что тот погиб за грехи своей неправедной сестры. Мачеха, по словам Соны, также прямо говорила девушке, что лучше бы умерла она, а не ее родной сын.
Известно, что всего у Хачатряна семеро детей. Мужчина в видеообращении утверждает, что у его дочери от прошлого брака очень слабый характер.
Обвиняет в клевете
Мужчина тем временем обратился к редакции Don Mash, обвиняя тех в клевете. В своем обращении он акцентировал внимание на том, что у журналистов нет доказательств слов его дочери. Сама Сона настаивает, что искать ее не нужно.
«Прошу не искать меня. Оставьте меня в покое, иначе я буду принимать меры, о которых я написала в записке», — говорит девушка.
По данным Don Mash, Сона обратилась в полицию и написала заявление.
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