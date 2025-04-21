Мужчина дважды изнасиловал соседку, которой помог открыть дверь В Ленобласти мужчина помог соседке открыть дверь и изнасиловал ее дважды

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В городе Никольское Ленинградской области мужчина в ночь с 20 на 21 апреля надругался над соседкой, которой помог открыть дверь в квартиру с электронным замком, пишет 78.ru. Злоумышленник потребовал от 26-летней девушки 500 рублей за свои услуги, но когда она разменяла наличные и пришла к нему в квартиру, он закрыл за ней дверь.

Насильник схватил девушку за шею и поволок в комнату, где бросил на диван, раздел и дважды надругался над ней, несмотря на возражения и сопротивление. После случившегося девушка оделась и выбежала из квартиры. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Ранее Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 14-летнему Артемию, который поссорился со знакомой девочкой и изнасиловал ее в подъезде дома. Инцидент произошел в июне 2024 года на Гражданском проспекте. Подросток, зная, что его жертва младше 14 лет, совершил преступление прямо на лестничной площадке.

До этого в Москве отсидевший за убийство жены мужчина вернулся домой и изнасиловал 27-летнюю дочь. За время отбытия наказания девушка выросла, обзавелась своими детьми и сдала отцовскую квартиру. Когда мужчина вышел на свободу, она пустила его в свою квартиру на 1-й Владимирской улице. Родственник сначала просто намекал на секс, а в одну из ночей избил дочь и надругался над ней.