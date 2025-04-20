Поругавшийся со школьницей подросток изнасиловал ее в подъезде В Петербурге подросток получил 3,5 года колонии за изнасилование школьницы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 14-летнему Артемию, который поссорился со знакомой девочкой и изнасиловал ее в подъезде дома. Инцидент произошел в июне 2024 года на Гражданском проспекте. Подросток, зная, что его жертва младше 14 лет, совершил преступление прямо на лестничной площадке, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Достигший четырнадцатилетнего возраста Артемий, достоверно зная, что потерпевшая не достигла четырнадцатилетнего возраста, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера с применением насилия, — подчеркнули в пресс-службе.

Из материалов дела следует, что между школьниками был конфликт. В рамках расследования уголовного дела юноша полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел все обстоятельства и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы в воспитательной колонии.

Ранее в Москве отсидевший за убийство жены мужчина вернулся домой и изнасиловал 27-летнюю дочь. За время отбытия наказания девушка выросла, обзавелась своими детьми и сдала отцовскую квартиру. Когда мужчина вышел на свободу, она пустила его в свою квартиру на 1-й Владимирской улице. Родственник сначала просто намекал на секс, а в одну из ночей избил дочь и надругался над ней.

До этого в Набережных Челнах городской суд приговорил насильника к трем годам колонии общего режима после того, как он принес извинения своей несовершеннолетней жертве. При этом пострадавшая в суде просила не наказывать своего обидчика строго.