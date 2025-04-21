Боец из Афганистана не смог дебютировать в UFC из-за педофилии ММА-бойца из Афганистана лишили контракта с UFC из-за дела о педофилии

Фото: Alejandro Salazar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ахмад Хассанзада (сверху)

Боец смешанных единоборств Ахмад Хассанзада арестован по обвинению в сексуальном насилии над детьми всего за несколько дней до своего дебюта в UFC, сообщает Тhe Sun. Ему предъявлены обвинения в непристойном или развратном действии с ребенком младше 14 лет, согласно записям офиса шерифа округа Сакраменто. Также его обвиняют в развратных действиях в отношении ребенка в возрасте от 14 до 15 лет.

Ахмад Хассанзада был отстранен от боя и [контракт] больше не подписан с организацией, — сообщили в UFC.

Известно, что ответчик на 10 лет старше жертвы. Следовательно, разбирательство ведется по событиям прошлых лет. Первое слушание пройдет 22 апреля.

Хассанзада, боец ​​легкого веса из Афганистана, должен был дебютировать в октагоне 26 апреля. Бой с Митчем Рамиресом должен был состояться в Канзас-Сити на мероприятии UFC Fight Night. Хассанзада обрел известность после победы в легком весе на турнире Dana White's Contender Series.

Ранее сообщалось, что дочь израильского министра по вопросам поселений Орит Строк выступила в социальных сетях с обвинениями в сексуальном насилии в отношении своих родителей и одного из братьев. Сама она на сегодняшний день живет в Италии. В Израиле власти запретили распространять сведения об этом скандале.