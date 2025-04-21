В Ленобласти ищут педофила на велосипеде Во Всеволожске педофил на велосипеде надругался над 15-летней школьницей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Всеволожске Ленинградской области ищут педофила, который 20 апреля надругался над 15-летней школьницей, передает АН «Оперативное прикрытие». С соответствующим заявлением в полицию обратился отец девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам заявителя, злоумышленник напал на девочку примерно в 15 часов у дома 21/3 по Ленинградской улице. Согласно показаниям школьницы, насильнику примерно 35 лет, у него нет растительности на лице. Он был одет в черную куртку, синие джинсы, ехал на старом велосипеде с большим сиденьем, возможно «Аист».

Ранее сообщалось, что в городе Никольское Ленинградской области мужчина в ночь с 20 на 21 апреля надругался над соседкой, которой помог открыть дверь в квартиру с электронным замком. Злоумышленник потребовал от 26-летней девушки 500 рублей за свои услуги, но когда она разменяла наличные и пришла к нему в квартиру, он закрыл за ней дверь. Насильник схватил девушку за шею и поволок в комнату, где бросил на диван, раздел и дважды надругался над ней, несмотря на возражения и сопротивление. После случившегося девушка оделась и выбежала из квартиры. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением.