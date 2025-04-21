Учительница музыки пойдет под суд за растление школьника В США учительница музыки растлевала ученика

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В Техасе 28 апреля суд проведет первое заседание по делу о растлении ученика учительницей музыки, сообщает New York Post. 31-летнюю руководительницу школьного оркестра Кару Эрнандес задержали 14 февраля.

Ее обвинили в непристойном поведении с ребенком, включающем сексуальный контакт, и в неподобающих отношениях между педагогом и учеником. Эрнандес ушла со своей должности в сентябре 2024 года во время расследования обвинений, о чем сообщил Независимый школьный округ Форт-Бенд.

При этом известно, что события, которые стали предметом разбирательства, разворачивались в 2022 году. Только спустя два года один из бывших учеников решил доложить о происходившем следствию.

Осенью в Москве была задержана преподавательница музыки Екатерина Кирсанова. 44-летнюю учительницу подозревают в растлении несовершеннолетних девочек. От некоторых из них она буквально вымогала признание в любви. Если ее признают виновной, ей может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Разбирательство ведется по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.