«Не посмотрю, что вырастил тебя»: отца обвиняют в угрозах изнасиловать дочь В Ростове дочь обвинила отца в угрозах изнасилования

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Telegram-канал Don Mash опубликовал аудиозапись, в которой мужчина угрожает изнасиловать свою дочь в случае, если она продолжит обличать его насилие в социальных сетях и в СМИ. По данным канала, голос на записи принадлежит жителю Ростова-на-Дону Варужану Хачатряну. Его 19-летняя дочь Сона ранее рассказала журналистам, что отец и мачеха издевались над ней на протяжении десяти лет. В частности, они обвиняли девочку в смерти младшего брата от лейкемии, утверждая, что тот погиб за грехи своей неправедной сестры.

Я [изнасилую] тебя. Не посмотрю, что ты моя дочка, что вырастил тебя. Услышала? Это блогерство я тебе в жопу засуну. <...> Дочь проститутки! Всю грязь твою вылью, всю интимную жизнь. Не делай, чтобы я грязь твою вылил, — говорится в переводе аудиозаписи, опубликованной в Сети.

В записи мужчина говорит, что опубликует голые фотографии своей дочери. Откуда у него эти кадры, не уточняется. Сона сбежала из дома и обратилась в полицию.

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