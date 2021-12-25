Турок изуродовал кислотой лицо девушки, а после тюрьмы женился на ней

Девушка из Турции, которая подверглась нападению с применением кислоты вышла замуж за своего обидчика. В 2019 году 20-летняя Берфин Озек рассталась со своим парнем 23-летним Казимом Озаном Селтико. Молодой человек из мести облил лицо бывшей возлюбленной химикатом. Об этом сообщает издание New York Post.

Если я не могу владеть тобой, то и никто не будет, — прокричал перед нападением Селтико.

Кислота расплавила ткани лица девушки, шею и частично лишила зрения. Мужчина был арестован, но освобождён после того, как он убедил девушку не писать на него жалобу. Несмотря на это, под давлением общественности, Озек снова направила жалобу в полицию, после чего Селтико был осуждён на 13,5 года лишения свободы.

Тем не менее из-за поправки в законе он снова оказался на свободе и сделал девушке предложение, которое она с радостью приняла. Многие осудили её за этот поступок, в том числе и семья 20-летней.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщили в подмосковной прокуратуре.