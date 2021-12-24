Суд отменил приговор бывшему главе Раменского района об убийстве

Московский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщили в подмосковной прокуратуре.

По апелляционному представлению прокуратуры Московский областной суд отменил приговор <...> в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района, — отмечается в сообщении ведомства.

Кулаков был арестован 31 мая 2019 года по обвинению в убийстве 39-летней замглавы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой, которую нашли мёртвой в салоне своего автомобиля Mercedes. По версии следствия, Кулаков ударил женщину в лицо, перетащил на заднее сиденье и там её задушил. После содеянного Кулаков скрылся с места преступления. Вину в убийстве обвиняемый отрицал.

В октябре нынешнего года присяжные вынесли оправдательный вердикт Кулакову, и в тот же день обвиняемый был освобождён из зала суда.