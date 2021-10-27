Присяжные оправдали экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Андрея Кулакова по обвинению в убийстве любовницы. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Артём Сарбашев. Бывшего чиновника освободили в зале Подольского суда.

После нескольких часов совещаний присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова. За его невиновность проголосовали пять присяжных, один посчитал его виновным, сообщает Telegram-канал «112». Судья приказала освободить Кулакова из-под стражи в зале суда.

На выходе из здания суда его встречали родственники.

Ранее, выступая с последним словом, Кулаков заявил, что ему было не всё известно о жизни бывшей любовницы — замглавы Общественной палаты Евгении Исаенковой. Он предположил, что её мог выманить из дома какой-то человек.

Тело Исаенковой нашли в начале мая 2019 года в салоне её автомобиля. По версии следствия, находившийся вместе с ней Кулаков в ходе разгоревшегося между ними конфликта нанёс женщине сильный удар в лицо, перетащил на заднее сиденье и там задушил. Сменив одежду на убитой, чиновник уложил её тело на пол автомобиля и отправился домой.

Ранее суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу вдове рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал, которую обвиняют в его убийстве. Женщина переведена под домашний арест.