Присяжные оправдали экс-главу Раменского района, обвиняемого в убийстве

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Андрея Кулакова по обвинению в убийстве любовницы. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Артём Сарбашев. Бывшего чиновника освободили в зале Подольского суда.
После нескольких часов совещаний присяжные заседатели
На выходе из здания суда его встречали родственники.
Ранее, выступая с последним словом, Кулаков заявил, что ему было не всё известно о жизни бывшей любовницы — замглавы Общественной палаты Евгении Исаенковой. Он предположил, что её мог выманить из дома какой-то человек.
Тело Исаенковой нашли в начале мая 2019 года в салоне её автомобиля. По версии следствия, находившийся вместе с ней Кулаков в ходе разгоревшегося между ними конфликта нанёс женщине сильный удар в лицо, перетащил на заднее сиденье и там задушил. Сменив одежду на убитой, чиновник уложил её тело на пол автомобиля и отправился домой.
Ранее суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу вдове рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал, которую обвиняют в его убийстве. Женщина переведена под домашний арест.