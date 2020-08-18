Допрос потерпевших по делу Ефремова обернулся семейной драмой

На четвёртое по счёту заседание по делу актёра Михаила Ефремова явились родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова. Это двое его сыновей, вдова и родной брат. Пожилую маму жертвы аварии решили не тревожить и не просить для неё статуса потерпевшей, а сожительнице Захарова Ирине Стерховой суд в этом отказал. Во время вполне дежурного допроса в Пресненском суде развернулась настоящая семейная драма. Подробности — в материале NEWS.ru.

По делу о смертельном ДТП потерпевшими признаны четверо членов семьи Сергея Захарова: старший сын Виталий от первого брака, вдова Маргарита, младший сын Валерий и его тёзка — родной брат мужчины. Они, если так можно выразиться, разделились на два лагеря: показания Виталия отличались от показаний оставшихся троих родственников.

На две семьи

В частности, адвокаты с обеих сторон заостряли внимание на личной жизни погибшего. Защита Ефремова подводила к тому, что у Сергея Захарова была женщина на стороне, и с Маргаритой, официальной женой, они общались мало. Последняя на суде опровергала это: она утверждала, что несмотря на то, что муж работал в другом городе, он успевал уделять внимание и семье — приезжал каждые выходные.

Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

Мы 27 лет были в браке, — сказала она.

На вопрос адвоката подсудимого Эльмана Пашаева, сколько зарабатывал Сергей, Маргарита ответила, что «около 40-50 тысяч».

— Сколько из этой суммы он отдавал вам? — продолжил Пашаев.

— Почти всё, он содержал нашу семью, нам не хватает кормильца, — ответила вдова.

— А на какие же деньги он снимал в Москве квартиру?

— Это мне неизвестно. Но у него всегда были подработки, — заключила Маргарита.

Она отрицает, что знала что-то об Ирине Стерховой, которую считают сожительницей Захарова, и которая, по её собственным словам, прожила вместе с ним около 20 лет в Москве.

У нас тёплые отношения со свекровью. Раньше на выходных, когда приезжал Сергей, мы всегда вместе ездили к ней. Теперь, когда я приезжаю одна, она плачет, — рассказала Маргарита.

Маме Захарова родственники не сообщили настоящую причину смерти сына, сказав, что он умер не в ДТП, а из-за проблем с сердцем.

Младший сын и брат Сергея поддержали позицию Маргариты. Валерий-младший заявил, что «отец не ушёл от мамы» и он «не знал об Ирине». Валерий-старший добавил, что на всех семейных праздниках видел Маргариту и Сергея всегда вместе.

Всё связующее рассыпалось. Каждые выходные чего-то не хватает, — сетовал он.

Также брат Сергея Захарова поделился, что они были очень близки с ним и «разлучились только во время службы в армии».

Серёга был добродушный, безобидный, можно сказать, немножко бесхарактерный, нерешительный, — так описал Сергея его родной брат.

Старший сын — Виталий Захаров — рассказывает несколько иную версию событий. По его словам, Сергей и Ирина были близкими людьми продолжительное время. В частности, о происшествии он узнал именно от Стерховой. А когда молодой человек наездами бывал в Москве на подработках, на которые его звал отец, он останавливался именно у Ирины.

Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

Они жили в городе Жуковский, — сказал Виталий.

Похоронные расходы официальная жена и сожительница понесли примерно поровну: Ирина организовала сам процесс, а Маргарита потратилась на бальзамирование.

6,5 миллиона плюс один рубль

Перед перерывом в заседании сторона потерпевших анонсировала гражданский иск, который стал кульминацией сегодняшнего слушания. Первым выступил представитель Виталия Сергей Аверцев. Он попросил суд признать доверителя истцом, а Ефремова — ответчиком, и взыскать с последнего 6,5 млн рублей в случае обвинительного приговора.

Неожиданным стало содержание иска от Маргариты, Валерия-младшего и Валерия-старшего. С начала судебного разбирательства их адвокат Александр Добровинский подогревал интерес СМИ к сумме иска и обещал вот-вот назвать её. Зачитывая текст заявления, защитник зашёл издалека.

Обозначая сумму иска, мы исходили из следующих соображений: обвиняемый — известный человек, у которого, по его словам, много денег. Мы хотим внести свою лепту в защиту «маленьких» людей, — сказал он.

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Далее он перечислил несколько десятков заголовков СМИ, в которых Захаровых обвиняли в алчности и утверждали, что смерть Сергея им только на руку, укоряли за платные походы на телевизионные эфиры. После чего Добровинский заявил:

Мы считаем, что сумма нашего иска должна исчисляться в виде одного символического рубля.

Видимо, так истцы хотели продемонстрировать, что ими не движут корыстные мотивы.

Процесс по делу актёра продолжится уже завтра, 19 августа в 10:00. Суд планирует заслушать свидетелей защиты и перейти к допросу обвиняемого.

Михаил Ефремов обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.