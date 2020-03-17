https://static.news.ru/photo/42f889e8-683a-11ea-817d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы отказал бывшему полковнику Дмитрию Захарченко в иске к СИЗО «Лефортово» о снятии с его личного дела метки «склонен к побегу», передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил отказать Захарченко в иске к СИЗО «Лефортово» в снятии его с профучета в колонии, — огласил решение судья Антон Каргальцев.

Осуждённый на 12,5 лет за взяточничество экс-полковник Дмитрий Захарченко подал иск после того, как ему присвоили метку «склонен к побегу». Она обязывает его каждый час отмечаться у администрации. Это мешает ему устроиться в колонии на работу.

Захарченко был поставлен по профучет, как склонный к побегу и нападению на сотрудников, после рапорта инспектора СИЗО «Лефортово». Он утверждал, что услышал монолог осуждённого, в котором он упоминал неких Колю и Мишу. По мнению работника ФСИН, речь шла о мести сотрудникам уголовного розыска.

Дмитрий Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2016 года. Ему инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования у Захарченко были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил уже лишённого звания Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей. Позже Мосгорсуд смягчил ему наказание до 12, 5 лет лишения свободы.