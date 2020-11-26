Суд не стал арестовывать одного из руководителей «Свидетелей Иеговы»

https://static.news.ru/photo/404dd564-2fee-11eb-b287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По решению столичного Пресненского суда 26 ноября было отказано в аресте одного из четверых задержанных руководителей центра «Свидетелей Иеговы», запрещённой в России организации, признанной экстремистской в 2017 году. Инстанция отправила его под домашний арест. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы суда.

В рамках расследования дела «Свидетелей Иеговы» следователи совместно с МВД, ФСБ и Росгвардией проводили обыски более чем в 20 субъектах страны, включая Москву. В СК РФ сообщали, что на северо-востоке столицы обнаружили конспиративную квартиру. Там последователи запрещённого религиозного движения изучали литературу и источники иного характера, пропагандирующие соответствующее учение, совершая, кроме того, другие характерные для них действия.

В четверг представители инстанции рассказали о решении по выбору меры пресечения для одного из руководителей центра по имени Шаталов Сергей. Его отправили под домашний арест до 23 января 2021 года.

Пресненским районным судом Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации) УК РФ, — цитирует сообщение ТАСС.

Кампания против «Свидетелей» активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы.

Как ранее передавал NEWS.ru, летом 2020 года у последователей запрещённой в России религиозной ячейки «Свидетели Иеговы» в Воронеже прошли обыски.