В Воронеже «Свидетели Иеговы» пожаловались на обыски и задержания адептов

https://static.news.ru/photo/4b4af5e6-c518-11ea-be22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Merlin Meuris/Global Look Press

Обыски проходят у последователей запрещённой в России религиозной ячейки «Свидетели Иеговы» в Воронеже.

13 июля 2020 года начались обыски у верующих жителей Воронежа. Рейды уже прошли по девяти адресам. Поступают сообщения о задержанных. Их точное число пока неизвестно, — передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заявление организации.

Официальный представитель регионального управления СК России Елена Андрикеевич отказалась от комментариев, не подтвердив и не опровергнув информацию об обысках.

В полиции информацией об обысках и задержаниях адептов не располагают.

Ранее «Свидетели Иеговы» сообщили об обысках в Курске у четырёх семей в 2019 году. Тогда УМВД по области и региональном управлении СКР, ведомства не стали комментировать информацию.

Кампания против «Свидетелей» активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне. С тех пор по всей стране против иеговистов возбуждены десятки дел, каждое из которых сопровождалось обысками и задержаниями. Наблюдатели до сих пор расходятся во мнениях, объясняя причины этих преследований. Если эксперты из силовых кругов видят в «Свидетелях Иеговы» тоталитарную деструктивную секту или инструмент иностранных разведок, то правозащитники ссылаются на возможную «борьбу с ересями» в интересах РПЦ, конспирологию властей или просто погоню правоохранителей за «антиэкстремистской» статистикой, писал NEWS.ru.