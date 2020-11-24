Следователи задержали руководителей «Свидетелей Иеговы»

https://static.news.ru/photo/2144ae12-2e3c-11eb-ae2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудниками Следственного комитета России были задержаны руководители запрещённой в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили представители пресс-службы СК.

В настоящий момент следователи проводят обыски на территории более чем 20 субъектов страны, включая Москву. Операции проводятся в сотрудничестве с МВД и ФСБ. Также в обысках участие принимают росгвардейцы. Следствие проводится в рамках уголовного дела, возбуждённого в соответствии с ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК (организация деятельности экстремистской организации).

Организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской в 2017 году. Однако два года спустя, в июне 2019-го, группа людей, которые были в курсе решения Верховного суда, организовали на улице Челюскинской на северо-востоке Москвы конспиративную квартиру. Там последователи запрещённого религиозного движения изучали литературу и источники иного характера, пропагандирующие соответствующее учение. Также на квартире совершался ряд характерных для «Свидетелей Иеговы» действий.

Члены организации склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов для участия в запрещённом религиозном движении, — сообщает пресс-служба СК РФ.

Кампания против «Свидетелей» активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне. С тех пор по всей стране против иеговистов возбуждены десятки дел, каждое из которых сопровождалось обысками и задержаниями.

Как ранее передавал NEWS.ru, летом 2020 года у последователей запрещённой в России религиозной ячейки «Свидетели Иеговы» в Воронеже прошли обыски.