Рассмотрение дела Фургала в суде затягивается из-за отсутствия присяжных

Начало суда над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом затянулось из-за невозможности отобрать присяжных. Люберецкий городской суд Московской области предпринял уже вторую попытку назначить присяжных для рассмотрения уголовного дела, сообщает «Коммерсант».

Кандидаты, по данным издания, отсеиваются , в основном, по своей инициативе на стадии обсуждения условий труда после того, как узнают, что платить им будут 638 рублей за «судодень», а работать придётся три раза в неделю. Первый отбор участники прошли заочно, в суде изучили их анкетные данные и на второй отбор пригласили только тех, чьи биографии оказались чисты. Таких нашлось 17 человек, но этого оказалось мало.

Но и эти кандидаты в присяжные, узнавая о размере гонорара и о том, что заседания будут проводиться три раза в неделю, теряли интерес к сотрудничеству. Они называли причины для самоотвода, ссылаясь на состояние здоровья или наличие маленьких детей. В итоге у суда осталось только семь кандидатов.

Так как начинать суд по существу с одним присяжным в запасе бессмысленно, третий этап отбора перенесён на 26 апреля. В итоге на него приедут семеро предварительно одобренных присяжных, а вместе с ними партия новых претендентов, которые снова будут проходить процедуру отбора. В итоге, кто из кандидатов войдёт в коллегию присяжных по суду над Фургалом, который обвиняется в организации двух убийств и покушении 16-летней давности, пока неясно, резюмирует издание.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам дела о мошенничестве и создании преступного сообщества вменяется 10 эпизодов преступлений.