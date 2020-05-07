Пятеро мигрантов изнасиловали соотечественницу в Санкт-Петербурге

Компания из пяти мигрантов из ближнего зарубежья на протяжении целой ночи избивала и насиловала соотечественницу в квартире в Санкт-Петербурге. Женщина смогла сбежать от насильников и обратиться в полицию.
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Петербургу. Двое подозреваемых 1991 и 1998 годов рождения уже задержаны. Личности ещё троих устанавливаются. Следователи отмечают, что подозреваемые не состоят на миграционном учёте.
«Мойка 78» со ссылкой на осведомлённые источники
Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в Краснодарском крае, где четверо мужчин изнасиловали женщину и сняли преступление на камеру.
Добавьте наши новости в избранные источники