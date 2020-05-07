Пятеро мигрантов изнасиловали соотечественницу в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/952f9f0a-9092-11ea-b166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания из пяти мигрантов из ближнего зарубежья на протяжении целой ночи избивала и насиловала соотечественницу в квартире в Санкт-Петербурге. Женщина смогла сбежать от насильников и обратиться в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Петербургу. Двое подозреваемых 1991 и 1998 годов рождения уже задержаны. Личности ещё троих устанавливаются. Следователи отмечают, что подозреваемые не состоят на миграционном учёте.

«Мойка 78» со ссылкой на осведомлённые источники пишет , что мигранты по очереди насиловали женщину в квартире на Коломяжском проспекте с 20:00 6 мая до 7:00 7 мая, после чего жертве удалось покинуть квартиру.

Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в Краснодарском крае, где четверо мужчин изнасиловали женщину и сняли преступление на камеру.