Криминал

Пятеро мигрантов изнасиловали соотечественницу в Санкт-Петербурге

21:41, 07 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания из пяти мигрантов из ближнего зарубежья на протяжении целой ночи избивала и насиловала соотечественницу в квартире в Санкт-Петербурге. Женщина смогла сбежать от насильников и обратиться в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Петербургу. Двое подозреваемых 1991 и 1998 годов рождения уже задержаны. Личности ещё троих устанавливаются. Следователи отмечают, что подозреваемые не состоят на миграционном учёте.

«Мойка 78» со ссылкой на осведомлённые источники пишет, что мигранты по очереди насиловали женщину в квартире на Коломяжском проспекте с 20:00 6 мая до 7:00 7 мая, после чего жертве удалось покинуть квартиру.

Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в Краснодарском крае, где четверо мужчин изнасиловали женщину и сняли преступление на камеру.

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