Отсидевший за другого человека россиянин получил срок

https://static.news.ru/photo/26c679de-1dba-11eb-bbd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении жителя Волгограда Антона Давкова. Осуждённый помог сбежать арестанту из СИЗО, поменявшись с ним местами.

«Московский Комсомолец» со ссылкой на «МБХ Медиа» сообщает , что Давкова признали виновным по части 4 статьи 327 (подделка документов) и части 1 статьи 313 УК РФ (побег).

В феврале 2020 года осуждённый по поддельному удостоверению адвоката попал в следственный изолятор, где встретился с обвиняемым в краже знакомым Александром Погребняковым. Мужчины обменялись одеждой, Погребняков также получил очки и парик в дополнение к образу. Давков остался в СИЗО вместо своего знакомого. Подмену заметили только в апреле, когда сбежавшего Погребнякова задержали за очередную кражу.

Ранее NEWS.ru сообщал о побеге из колонии в Иркутской области заключённого, осуждённого за тяжкие преступления. 26-летний беглец покинул место отбывания наказания в кроссовках и спортивном костюме.