Отсидевший за другого человека россиянин получил срок

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении жителя Волгограда Антона Давкова. Осуждённый помог сбежать арестанту из СИЗО, поменявшись с ним местами.
«Московский Комсомолец» со ссылкой на «МБХ Медиа»
В феврале 2020 года осуждённый по поддельному удостоверению адвоката попал в следственный изолятор, где встретился с обвиняемым в краже знакомым Александром Погребняковым. Мужчины обменялись одеждой, Погребняков также получил очки и парик в дополнение к образу. Давков остался в СИЗО вместо своего знакомого. Подмену заметили только в апреле, когда сбежавшего Погребнякова задержали за очередную кражу.
Ранее NEWS.ru сообщал о побеге из колонии в Иркутской области заключённого, осуждённого за тяжкие преступления. 26-летний беглец покинул место отбывания наказания в кроссовках и спортивном костюме.