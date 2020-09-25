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Криминал

При строительстве спасательного центра в Ногинске похитили миллиард рублей

16:16, 25 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подрядчика и заказчика строительства спасательного центра в подмосковном Ногинске заподозрили в причастности к хищению миллиарда рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «112». Работы по возведению объекта должны были завершиться ещё в 2015 году, однако центр так и не появился, хотя строители получили миллиард рублей. Следствие считает, что заказчик строительства, ФКУ «УКС МЧС России», умышленно принял заведомо невыполненные работы у подрядчика, «Строительного управления № 336».

Следователи пытаются установить конкретных лиц, причастных к мошеннической схеме.

Ранее NEWS.писал об обысках в управлении имущества мэрии Норильска. В отношении неустановленных пока лиц из городской администрации возбуждено уголовное дело в связи с хищениями на 2,4 млн рублей при обслуживании десятков муниципальных зданий.

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