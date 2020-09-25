При строительстве спасательного центра в Ногинске похитили миллиард рублей

Подрядчика и заказчика строительства спасательного центра в подмосковном Ногинске заподозрили в причастности к хищению миллиарда рублей.
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Следователи пытаются установить конкретных лиц, причастных к мошеннической схеме.
Ранее NEWS.писал об обысках в управлении имущества мэрии Норильска. В отношении неустановленных пока лиц из городской администрации возбуждено уголовное дело в связи с хищениями на 2,4 млн рублей при обслуживании десятков муниципальных зданий.
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