Появилась четвертая потерпевшая: что нового в деле сестер и отца Хачатурян Дело против убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна будет рассматриваться тройкой судей, первое заседание пройдет 28 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ангелина Хачатурян

В Бутырском суде начинается слушание по делу Михаила Хачатуряна. В 2018 году он был убит собственными дочерьми: защита девушек настаивает, что это произошло в рамках самообороны после длительного эмоционального и сексуального насилия со стороны отца. Следственный комитет подтвердил эти факты, но прекратил дело в связи со смертью Хачатуряна. Возобновления дела и направления его в суд добивались родственники Михаила: они уверены в его невиновности и надеются, что рассмотрение завершится оправданием и реабилитацией. Новые подробности, появившиеся в деле сестер и их отца, — в материале NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Крестина Хачатурян

В чем обвиняют Михаила Хачатуряна

На предварительном заседании адвокаты обвиняемого, в качестве которого на этом процессе фигурирует погибший Михаил Хачатурян, попросили суд о рассмотрении дела тройкой судей. Это, по мнению адвоката сестры подсудимого Марии Хачатурян Кирилла Привалихина, поможет сделать рассмотрение дела более объективным.

Михаила Хачатуряна обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних (п. «а» ч.3 статьи 132 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц (п. «б», ч.3 статьи 111 УК). Позже к обвинению прибавилась статья об изготовлении порнографии (п. «б», ч.3 статьи 242 УК).

Что доказали экспертизы по делу Хачатуряна

В деле присутствуют экспертизы, которые подтверждают, что в отношении девушек имели место сексуальное насилие и истязания. Однако адвокаты обвиняемого утверждают, что выводы специалистов носят предположительный характер.

«Эксперты вынесли заключение на основании тех обстоятельств, которые еще не установлены. <...> Они эту следственную версию берут как установленный факт. На основании их [Следственного комитета] собственного постановления о назначении экспертизы заведено уголовное дело. Они провели кучу этих экспертиз. Они [экспертизы] фактически направлены на то, чтобы подтвердить их собственное заключение», — заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Георгий Чугуашвили, представляющий интересы семьи Хачатурян.

Повлияет ли исход дела отца на судьбу сестёр

Защитник младшей из сестер Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал NEWS.ru, что дело девушек на данный момент находится «в органах предварительного расследования» и вполне вероятно, что дела против отца и сестер будут слушаться в судах параллельно. Также он отметил, что они взаимосвязаны и исход разбирательства против Хачатуряна будет иметь прямое влияние на дело девушек.

«Рассмотрение уголовного дела в отношении девушек было снято из-за того, что родственники Михаила Хачатуряна настаивают на его невиновности и просят, чтобы суд вынес решение по этому делу. Поэтому сочли преждевременным рассмотрение дела девушек. <...> И оправдательный, и обвинительный приговор (по делу Михаила Хачатуряна. — NEWS.ru) влияют на судьбу девочек. Если будет обвинительный приговор, могут снять с девушек обвинение, переквалифицировать — снизить степень ответственности девочек. Естественно, для нас этот процесс очень важен», — пояснил адвокат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сестры Ангелина и Крестина Хачатурян в Басманном суде

Как появилась четвертая потерпевшая

Защитник Крестины Хачатурян Алексей Липцер рассказал NEWS.ru, что в деле появилась четвертая потерпевшая. Ею стала подруга сестер. По словам Липцера, эпизод с ее участием связан с тем, что Михаил Хачатурян отправил ей в мессенджере порнографический ролик.

Он отметил, что, «возможно, начало рассмотрения этого дела повлечет за собой определенные движения по делу девочек».

Что известно о делах сестер и отца Хачатурян

Михаил Хачатурян был убит в июле 2018 года в Москве. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

В июне 2019 года сестрам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления — «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы. В июле 2020 года Генпрокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение с квалификацией «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». В первый раз ведомство потребовало от следствия переквалифицировать действия девушек на самооборону.

В декабре 2020 года Басманный суд разрешил возбудить дело против Хачатуряна по статьям об истязании (117 УК) и о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (133 УК). Факты об издевательствах над дочерьми были установлены, однако возбудить дело против умершего можно только с согласия родственников. Его родные долго противились этому, но в начале осени 2020 года сами же обжаловали постановление об отказе в возбуждении дела. В 2021 году сестры Хачатурян были признаны потерпевшими по делу против их отца. В мае 2022 года Следственный комитет завершил расследование дела против Хачатуряна в связи с его смертью.

Следующее заседание по делу Михаила Хачатуряна состоится 28 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме.