Генпрокуратура всё-таки утвердила обвинительное заключение по делу сестёр Хачатурян. Надзорное ведомство со второй попытки согласилось с квалификацией действий девушек, предложенной следствием, — убийство группой лиц по предварительному сговору. Дело находилось на дополнительном расследовании с января 2020 года. Подробности — в материале NEWS.ru.

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал NEWS.ru, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Ангелины и Крестины Хачатурян, а также постановление о квалификации запрещённого законом деяния в отношении его доверительницы. Такой документ составляется, если обвиняемый признан невменяемым, как и произошло с младшей из сестёр.

Защита рассчитывала, что производства объединят в одно дело, но этого не произошло. Пакулин полагает, что разделение слушаний противоречит здравому смыслу, так как будут рассматриваться абсолютно аналогичные дела, и это только создаст нагрузку на судебную систему. Кроме того, по мнению адвоката, часть заседаний пройдет в закрытом режиме — в материалах содержатся вопросы половой неприкосновенности подсудимых. Однако в остальной части защита надеется, что слушания будут публичными.

Также адвокаты сестёр заявили о желании судебного разбирательства с участием присяжных. По словам Пакулина, ходатайство об этом было подано уже давно, но с поступлением дела в суд защита сделает это ещё раз.

Получается, что Мария будет лишена возможности участвовать в суде присяжных, так как согласно нашему законодательству, если обвиняемый несовершеннолетний и признан невменяемым, то суд присяжных не предусмотрен, — сказал адвокат.

Когда во время дополнительного расследования стало понятно, что СК не собирается переквалифицировать действия сестёр, защита обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на действия следователей. Однако ответа до сих из ведомства не пришло.

Пакулин утверждает, что дело начнут слушать не раньше следующей недели, так как должно пройти не менее семи суток со дня вручения обвинительного заключения. Документ обвиняемые и их адвокаты ещё не получили.

Адвокат семьи Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашивили заявил, что с такой квалификацией потерпевшие согласны. Также он отметил, что это «закономерный итог». По его словам, предыдущее обвинительное заключение было возвращено не столько для изменения квалификации, сколько для уточнения мотива и проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы. Генпрокурор Юрий Чайка посчитал, что мог иметь место корыстный мотив, а экспертизы подлежат перепроверке, так как первоначально они были проведены до получения доказательств вины сестёр.

Юрист Зелимхан Бициев предполагает, что причина изменения позиции обвинения лежит на поверхности. По его мнению, дело в том, что сейчас во главе Генпрокуратуры стоит бывший сотрудник СК.

Прокуратура выполняет не только функцию обвинения (к ним же относится и следователь), но и осуществляет надзор за исполнением законности. Я допускаю, что и дальше надзор за работой органов следственного комитета будет более лояльным, чем за органами следствия МВД. При назначении Игоря Краснова генеральным прокурором РФ я отмечал, что предыдущая должность усилит его принцип системности, а надзор за законностью снизится. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны». По словам адвоката Ангелины Хачатурян Алексея Паршина, это могло бы завершиться прекращением уголовного преследования.

Прокуратура указала на то, что следствие не учло факты систематического насилия со стороны отца, хотя и признало это. Перед новым годом стало известно, что надзорное ведомство не стало утверждать обвинительное заключение по делу сестёр Хачатурян, представленное следствием.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать, — убийство группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

В защиту сестёр Хачатурян неоднократно проводили акции феминистки и левые активисты, требуя принять в России закон о домашнем насилии. Против этой меры выступает консервативная и клерикальная часть общества.