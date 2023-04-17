В деле сестер Хачатурян появилась четвертая потерпевшая Адвокат Липцер: четвертой потерпевшей в деле сестер Хачатурян стала подруга девушек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сестры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина, обвиняемые в соучастии в жестоком убийстве своего отца

В деле сестер Хачатурян появилась четвертая потерпевшая — подруга девушек, рассказал NEWS.ru адвокат Алексей Липцер. По его информации, Михаил Хачатурян присылал ей порноролики. По словам правозащитника, в деле имеется большое количество эпизодов и по статьям о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, и по распространению порнографии, и по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

Михаил Хачатурян направил ей порнографические ролики, — сказал Липцер.

Михаил Хачатурян был убит в Москве в июле 2018 года. В содеянном признались его дочери Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. В ходе судебных заседаний и допросов девушки рассказывали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуализированному насилию.

В 2021 году в отношении Хачатуряна было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), статье 133 (понуждение к действиям сексуального характера) и статье 117 (истязание). В рамках него сестер признали потерпевшими.