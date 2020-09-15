Родные Михаила Хачатуряна потребовали не признавать его насильником

https://static.news.ru/photo/d18df3f8-f77f-11ea-961a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственники Михаила Хачатуряна будут доказывать, что убитый своими дочерьми отец не был насильником. Они подали жалобу на прекращение расследования в отношении многодетного отца.

Как сообщает «Московский комсомолец», родственники Михаила Хачатуряна решили обжаловать постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении покойника, так как расследование приостановили не по реабилитирующим основаниям, а в связи со смертью мужчины.

Адвокат потерпевших Алексей Папенов подал жалобы председателю СКР Александру Бастрыкину и в Басманный районный суд. Он действует от имени сестры Михаила Наиры.

Женщина хочет доказать, что Хачатурян непричастен к истязаниям, насильственным действиям сексуального характера, понуждению к действиям сексуального характера. С этой целью будут исследованы показания сестёр. По мнению родственник, эти показания были приняты на веру и бездоказательно, под давлением общественного резонанса.

Рано или поздно мы планировали заняться реабилитацией имени и чести Михаила Хачатуряна, — сообщил другой представитель потерпевших Георгий Чугуашвили.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

В июне 2019 года девушкам было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время дела сестёр переданы в московские суды для рассмотрения по существу.

Ранее NEWS.ru писал, что родственники Хачатуряна хотят максимально жёсткого наказания для сестёр. Они также не верят в невменяемость младшей из девушек, несмотря на результаты экспертизы. По их словам, Мария — самая хитрая из троих сестёр и всегда понимает, что делает.