СК России: завершено расследование в отношении отца сестёр Хачатурян

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что СК ужесточил обвинение отцу сестёр и добавил распространение порнографического материала с участием дочерей. Соответствующие документы были переданы адвокатам Хачатуряна.

В окончательной редакции предъявлено обвинение защитникам Михаила Хачатуряна в рамках уголовного дела о сексуальном насилии над дочерьми и побоях, — сказано в публикации.

Представители убитого подтвердили факт получения документов. В статье сказано, что после ознакомления защиты обвиняемого с делом, оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.

В Селенгинском районе Бурятии 17 детей и 14 взрослых попали в больницу с кишечным отравлением, сообщило ранее местное отделение СК России. Люди начали жаловаться на острую боль в животе после школьного чаепития. Следственный комитет инициировал расследование по факту произошедшего. Всем был поставлен диагноз «сальмонеллез». По информации ведомства, продукты, включая заправленные салаты и закуски, пострадавшие приобрели в продуктовых магазинах, горячие блюда приготовили в школьной столовой. Остатки были изъяты для лабораторных исследований.