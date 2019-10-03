https://static.news.ru/photo/676e06e8-9e9d-11e9-a7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следователи Московской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве девушки из параллельного класса. Тело 15-летней школьницы с травмой головы было обнаружено накануне в заброшенном здании в Балашихе.

На допросе 15-летний подросток сообщил, что совершил убийство потерпевшей в ходе внезапно возникшего конфликта. Он признался и раскаялся в содеянном, — сообщили в СУ СК РФ по Московской области.

По данному факту заведено уголовное дело, следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Как писал News.ru, в Москве 16-летний подросток зарезал и расчленил сверстницу, после чего сбросил её останки в коллектор. Молодой человек задержан, ему предъявлено обвинение. В полицию о пропаже выпускницы средней школы Кристины сообщила её мать, преподаватель спортивной школы «Чертаново». По итогам розыска был задержан ученик 10-го класса Кирилл. Он рассказал, что в день пропажи Кристины поссорился с ней в своём доме, в ходе выяснения отношений школьник нанёс девушке смертельное ножевое ранение.