Подозреваемые в убийстве семьи в Подмосковье признались в содеянном

https://static.news.ru/photo/98ca3fc8-36cb-11eb-a562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

По делу об убийстве семьи в подмосковном Волоколамске задержаны три человека. Они дали признательные показания. Об этом рассказала представитель главка СКР по Московской области Ольга Врадий.

В числе подозреваемых двое жителей Москвы 1980 и 1989 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения.

В ходе допроса они рассказали, что поводом для убийства послужил конфликт, который разгорелся из-за того, что потерпевшие обвинили подозреваемых в поджоге их дачного дома.

Во время обысков у задержанных изъяли оружие и другие предметы, имеющие значение для следствия. Криминалисты продолжают работу с подозреваемыми, которым в дальнейшем будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, отметила Врадий.

Как писал NEWS.ru, супружескую пару и их 16-летнюю дочь нашли мёртвыми и обгоревшими 4 декабря в районе СНТ «Малахит-2» в Волоколамском городском округе. Было установлено, что погибшие — семья Рюмшиных. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи установили, что Рюмшины в течение долгого времени конфликтовали с соседом, который разводил на своей даче лошадей. Они неоднократно жаловались на него в полицию, а тот пригрозил им расправой.

Накануне убийства супругам позвонили неизвестные и сообщили, что сгорел их загородный коттедж. Вместе с дочерью они отправились на место, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. После этого все трое перестали выходить на связь. В полицию по поводу их пропажи обратилась старшая дочь.