По делу «Седьмой студии» за основу принята «обвинительная» экспертиза

https://static.news.ru/photo/22a97c44-b7b1-11ea-b9ce-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд принял заключение экспертов по делу «Седьмой студии» как надлежащее доказательство. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда, где зачитывается приговор режиссёру Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

Выводы экспертов Королёва и Баженовой являются достоверными. Несогласие защиты не является основанием для её отмены, — зачитала судья.

При этом экспертиза от 9 августа 2019 года, которая указывала на невиновность фигурантов, была исключена из приговора. Показания свидетелей, которые впоследствии заявили о давлении следователей, суд тем не менее признал достоверными.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против Серебренникова в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.



Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали. По делу проводились три оценочные экспертизы проекта: две из них усмотрели хищения, одна их не нашла и даже установила, что режиссёр сэкономил часть средств.



Ранее NEWS.ru писал, что Кирилл Серебренников выступил с последним словом. 22 июня в прениях прокурор запросил для обвиняемых реальные сроки наказания: шесть лет колонии общего режима для Серебренникова, пять лет для Малобродского и по четыре года для Итина и Апфельбаум.