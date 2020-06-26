По делу «Седьмой студии» за основу принята «обвинительная» экспертиза

Суд принял заключение экспертов по делу «Седьмой студии» как надлежащее доказательство. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда, где зачитывается приговор режиссёру Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину.
Выводы экспертов Королёва и Баженовой являются достоверными. Несогласие защиты не является основанием для её отмены, — зачитала судья.
При этом экспертиза от 9 августа 2019 года, которая указывала на невиновность фигурантов, была исключена из приговора. Показания свидетелей, которые впоследствии заявили о давлении следователей, суд тем не менее признал достоверными.
Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против Серебренникова в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.
Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали. По делу проводились три оценочные экспертизы проекта: две из них усмотрели хищения, одна их не нашла и даже установила, что режиссёр сэкономил часть средств.
Ранее NEWS.ru писал, что Кирилл Серебренников выступил с последним словом. 22 июня в прениях прокурор запросил для обвиняемых реальные сроки наказания: шесть лет колонии общего режима для Серебренникова, пять лет для Малобродского и по четыре года для Итина и Апфельбаум.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен