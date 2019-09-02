https://static.news.ru/photo/20939126-cdb8-11e9-94cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил женщину, неоднократно избивавшую своих двоих малолетних детей, к трём годам лишения свободы условно.

Как сообщает канал « Санкт-Петербург » со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов, проживавшая на Бухарестской улице подсудимая с мая по декабрь 2017 года систематически издевалась над восьмилетним сыном и пятилетней дочерью. Следствие подчёркивает, что женщина нанесла не менее 18 ударов руками по голове и конечностям девочки, а также не меньше 15 ударов руками и одного удара твёрдым предметом по голове и телу и мальчика. Кроме того, подсудимая регулярно нецензурно бранила своих детей.

Женщина отказалась признавать свою вину.

Как ранее писал News.ru, жительницу Челябинска Викторию Школьникову осудили на три года условно за превышение пределов необходимой самообороны. Женщина ударила ножом регулярно избивавшего её мужа.