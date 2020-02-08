https://static.news.ru/photo/76ffe9a8-4ae3-11ea-a9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa

Проверка пройдёт в больнице, где, предположительно, может работать человек, анонимно сообщивший, что убивает пожилых пациентов.

Глава ведомства Оксана Мелехова сообщила, что Минздрав и местные власти проводят совместное расследование с целью выяснить, действительно ли в одной из больниц города работает анестезист, отключающий от аппаратов искусственной вентиляции лёгких пациентов.

До окончания проверки говорить о достоверности опубликованной информации преждевременно, — подчеркнула Мелехова.

Как писал NEWS.ru ранее, информация о том, что медбрат-анестезиолог убивает своих пациентов, отключая им аппараты искусственной вентиляции лёгких, появилась на имиджборде «Двач». Один из пользователей хвастал тем, что убил таким образом уже 10 человек.